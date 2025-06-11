Мороженое на Кубани стоит дороже, чем в среднем по России

Средняя стоимость килограмма сливочного мороженого в Краснодарском крае достигла 973 руб., что на 100 руб. превышает общероссийский показатель. Годом ранее разница составляла 18 руб., сообщил «"КП"-Кубань» аналитик АКРА Евгения Траутман. По ее данным, при устойчивом росте цен на молоко его стоимость в регионе остается ниже средней по стране. Так, в начале июня литр молока на Кубани стоил 91 руб. против 96 руб. по России, при этом рост с начала года составил 6 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Несмотря на сдержанный рост цен на сырье, итоговая стоимость мороженого демонстрирует опережающую динамику. Экономист Роман Иноземцев связывает это с сезонным спросом, обусловленным климатом региона и туристическим потоком. По его словам, рентабельность производства мороженого заметно выше, чем у цельномолочной продукции, при этом значительная часть себестоимости приходится на хранение и обслуживание долговой нагрузки. Как говорит господин Иноземцев, производство мороженого не представляет технологической сложности, но его хранение требует значительных затрат. У отдельных предприятий — крупные морозильные камеры, где хранятся объемные партии продукции. Это отражается на цене. Кроме того, многие из них имеют кредиты, оформленные под модернизацию. Теперь они покрываются за счет роста стоимости продукции, заключил эксперт.

Он также отметил, что высокая маржинальность продукта позволяет производителям устанавливать наценку, кратно превышающую себестоимость, особенно в сегменте брендированной продукции. По его словам, в регионе сохраняется избыток молока, что оказывает сдерживающее влияние на цену базового сырья, но не отражается на стоимости переработанной продукции, к которой относится мороженое.

Вячеслав Рыжков