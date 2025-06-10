К концу апреля 2025 года Петербург полностью «обнулил» задолженность по зарплате

По данным Росстата, Петербург полностью «обнулил» задолженность по заработной плате. Сведения актуальны по состоянию на конец апреля 2025 года, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания (ЗакС) города Андрей Рябоконь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Общий долг перед работниками в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) составил 63,5 млн рублей. Лидерами по невыплатам стали Ленинградская (29,1 млн руб.) и Калининградская (25,4 млн руб.) области.

Первое место по объему задолженности перед работниками в РФ занимает Тверская область (860,9 млн руб.), второе — Москва (333,7 млн руб.). Господин Рябоконь напомнил, что в прошлом году этот рейтинг возглавляла Северная столица, в связи с чем депутат направил обращение в городскую прокуратуру с просьбой принять меры.

«Благодарю надзорное ведомство за пристальное внимание к урегулированию зарплатных трудовых конфликтов и за то, что держат ситуацию на контроле. Рад, что работодатели стали ответственнее относиться к обязанностям перед работниками»,— написал парламентарий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники ООО «ПСК-38» получили 13 млн руб. долга по заработной плате. Добиться выплат помогла прокуратура Невского района.

Дарья Астанина