Capital Group масштабирует партнера

Capital Group Павла Тё может привлечь Alias Group, основанную депутатом заксобрания Краснодарского края Борисом Юнановым, к реализации двух крупных девелоперских проектов по строительству более 3,5 млн кв. м недвижимости вблизи нацпарка «Лосиный Остров» на северо-востоке Москвы. Capital Group планировала застроить площадку у нацпарка самостоятельно, однако требуемый объем инвестиций, который оценочно достигает 580 млрд руб., сложно привлечь одной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, что Capital Group привлекла Alias Group к двум проектам на Ярославском шоссе у нацпарка «Лосиный Остров» на северо-востоке Москвы, можно судить по данным СПАРК. В базе указано, что «Союзнедвижимость», которой владеет Capital Alliance — совместная компания Capital Group Павла Тё и Alias Group Бориса Юнанова, сменила название на ООО «Специализированный застройщик "Ярославский"» (СЗ «Ярославский»). В Capital Alliance от комментариев отказались.

Два источника “Ъ” на рынке недвижимости говорят, что СЗ «Ярославский» займется реализацией двух проектов общей площадью более 3,5 млн кв. м возле одноименного шоссе, первоначально их разработкой самостоятельно занималась Capital Group.

Речь идет о 176,5 га на улице Вешних Вод, принадлежавших ранее Минобороны РФ. Из распоряжения Москомархитектуры, датированного 6 августа 2024 года, следует, что на этой территории предусмотрено строительство 3,1 млн кв. м недвижимости, из которых 2,2 млн кв. м выделено под жилье, остальное — бизнес-центры, технопарки и объекты социальной инфраструктуры.

Второй проект связан с развитием 17,1 га на Ярославском шоссе недалеко от «Лосиного Острова», где предусмотрено строительство в том числе кампуса для Московского государственного строительного университета (МГСУ), а также другой недвижимости общей площадью 532 тыс. кв. м, включая жилье. Эту площадку Capital Group получил по итогам торгов.

Учитывая масштаб анонсированных проектов, Capital Group было бы сложно реализовать их в одиночку, отмечает директор департамента девелопмента земли консалтинговой компании Nikoliers Тимур Рывкин. Такие партнерства не редкость на рынке недвижимости. Например, ГК ФСК и Gravion Group договорились о строительстве элитных жилых комплексов (см. “Ъ” от 5 мая 2023 года).

В строительство только жилья на улице Вешних Вод девелоперу потребуется вложить 330 млрд руб., а весь проект обойдется в 480 млрд руб., подсчитал директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов.

На развитие территорий для МГСУ придется инвестировать около 100 млрд руб., добавляет руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Таким образом, партнерам потребуется инвестировать в оба проекта около 580 млрд руб.

По подсчетам директора отдела инвестиций и рынков капитала консалтинговой компании CORE.XP Андрея Трубачева, от продажи площадей жилой и коммерческой недвижимости на улице Вешних Вод Capital Alliance может выручить около 800–850 млрд руб. А жилье на площадке для МГСУ может принести компании 140 млрд руб., добавляет эксперт.

Стройки вблизи нацпарка «Лосиный Остров» станут для Capital Alliance первыми масштабными девелоперскими проектами. Сейчас у этой компании в портфеле два проекта средних размеров — строительство бизнес-центр Avium недалеко от станции МЦК «Зорге» и элитный жилой комплекс «Вражский, 8» во 2-м Вражском переулке в центре Москве.

София Мешкова