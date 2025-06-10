Глава СКР контролирует расследование травмирования подростка в Мелеузе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского доклад по уголовному делу о травмировании 14-летнего школьника в Мелеузе, сообщает информационный центр СК России.

В мае этого года подростка толкнул сверстник, и мальчик упал, прикоснувшись к электрощиту, доступ к которому не был ограничен. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

В следственном управлении по республике возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Майя Иванова