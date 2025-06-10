Отряд дракообразных

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли нарушил возникшую в нем традицию выявлять победителя в овертайме. В этой встрече им и не пахло. «Флорида Пантерс» на своей площадке разгромил «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 6:1 и повел в финале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Практически лишенный в третьем периоде спортивной интриги матч между «Флоридой» (в красных свитерах) и «Эдмонтоном» украсила драка с участием всех десяти находившихся на площадке полевых хоккеистов

Фото: Bruce Bennett / Getty Images Практически лишенный в третьем периоде спортивной интриги матч между «Флоридой» (в красных свитерах) и «Эдмонтоном» украсила драка с участием всех десяти находившихся на площадке полевых хоккеистов

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Итог третьего матча, его стилистика даже слегка резали глаз. Слишком велик был диссонанс с тем, что происходило в финале play-off чемпионата НХЛ до этого. Обе предыдущие — канадские —- встречи оставляли ощущение, что второй раз подряд встретившиеся в решающей серии команды абсолютно равны. То есть они, конечно, разные, но козыри «Флориды», взявшей Кубок Стэнли год назад, и «Эдмонтона», который чуть не взял его, отыгравшись с 0:3, но не сдюжив в седьмой игре, друг друга уравновешивают. Настолько идеально, что стоит кому-то чуточку оторваться, соперник тут же добавит и догонит, и без овертайма никак не обойтись. Сначала в нем повезло «Эдмонтону», затем «Флориде», счет сравнявшей.

Но вечером 9 июня все было иначе. И даже непонятно, отчего в первую очередь.

Обозреватели ESPN, например, не избежали соблазна назвать этот матч чуть ли не худшим для канадского клуба за весь сезон.

А его игроки, наоборот, предпочитали говорить о достоинствах плотного, ровного, не дающего спуску, если почувствовал слабину, оппонента. Версии, разумеется, вполне могли вести мирное сосуществование. Никакого смыслового противоречия. Скорее всего, тут речь шла о целом букете причин, вылившихся в кошмар «Эдмонтона».

В сложнейшее положение он попал еще в стартовом периоде, когда пропустил два гола и ничем на них не ответил. Гол, открывший счет,— от выменянного «Флоридой» у «Бостон Брюинс» перед концовкой регулярного первенства, под play-off, ветерана Брэда Маршанда. О том, насколько удачной оказалась сделка, можно судить по такому факту: Маршанд отличился заброшенной шайбой в каждой из трех состоявшихся игр финала. В его возрасте, в 37 лет, такое в истории НХЛ не удавалось никому.

На старте второго периода темноту, окутавшую «Эдмонтон», прорезал было лучик надежды в виде гола в большинстве от Кори Перри, который в свои сорок ветеран из ветеранов даже на фоне Маршанда.

В таких случаях сократившей отставание команде, если у нее нет сил на эмоциях задавить соперника, нужно потерпеть, на дисциплине поберечь добытое. А «Эдмонтон» тут же допустил ошибку: Йон Клингберг потерял шайбу под прессингом, а Сэм Райнхарт метнул ее в ворота. Вскоре он допустил еще одну. Теперь рухнул на лед российский форвард Василий Подколзин. Опять — потеря, опять гол, 14-й для возглавляющего снайперскую гонку play-off Сэма Беннетта.

В заключительном периоде ляпом отметился уже голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, выбросивший шайбу через заградительное стекло и нарвавшийся на полагающийся за такой поступок двухминутный штраф. Удаление реализовал Арон Экблад, а Скиннер печально покатил на скамейку запасных, уступая пост Кэлвину Пикарду. Не его это был день, в отличие от российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. В первых двух матчах Бобровский был не то чтобы плох, но небезупречен. Сейчас играл исключительно надежно, ни единой фальшивой нотки.

Пикард тоже успел пропустить — от Эвана Родригеса. А перед этим голом случилось самое интересное событие практически лишенной спортивной интриги встречи.

Накопившуюся злость на соперников и на самих себя хоккеисты «Эдмонтона» выплеснули, с удовольствием устроив побоище с участием всех десятерых находившихся на льду полевых игроков. Правда, им жутко не хватало специфического мастерства, чтобы оно смотрелось поэффектнее. Центральный поединок этого шоу — между Дарнеллом Нерсом из «Эдмонтона» и Джоной Гаджовичем из «Флориды» — напоминал схватку двух сверх меры раздобревших супертяжей, которым вроде и хочется от души ударить, но руку лишний раз поднять уже тяжеловато. Так что приходится стоять сцепившись и метать молнии ненависти из глаз.

Алексей Доспехов