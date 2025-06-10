В Новороссийске построят шесть школ и 11 детсадов до 2036 года

В рамках реализации комплексного развития территорий (КРТ) в Новороссийске до 2036 года будут построены шесть школ на 8,7 тыс. мест, пристройка к школе на 400 мест, 11 детских садов, три поликлиники. Об этом на аппаратном совещании сообщила и.о. начальника управления стратегического планирования Новороссийска Юлия Романенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Сейчас в Новороссийске строятся три общеобразовательных школы на 4,3 тыс. мест. Получено разрешение на строительство пяти школ.

Также началось строительство двух детских садов. По трем из них получено разрешение на строительство.

«Будет построено три поликлиники на 3,2 тыс. посещений в смену, одна станция скорой помощи на три поста, один медицинский центр общей площадью 6,2 тыс. кв. м и семь объектов спортивного назначения общей площадью 17 тыс. кв. м»,— утончила госпожа Романенко.

В Новороссийске планируется обустроить территории общего пользования, включая скверы и бульвары, общей площадью 13,8 га. В селе Мысхако сквер площадью 2 га благоустроят до конца 2025 года.

Алена Воробьева