Песков назвал «охотой на ведьм» уголовное дело против латвийского депутата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение уголовного дела в отношении депутата Сейма Латвии и лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова. Он также сказал, что Россия вряд ли сможет помочь политику.

«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция, потому что общество и политические круги одержимы русофобией. Русофобия буквально перекрывает здравый смысл. Такие страны опасны сами по себе»,— сказал Дмитрий Песков ТАСС.

Как добавил пресс-секретарь, Алексей Росликов остается гражданином и субъектом права Латвии. При этом, если депутат «как-то вырвется из рук этого режима», Россия «его примет».

На выступлении в Сейме 5 июня Алексей Росликов раскритиковал декларацию о советском «режиме русификации и устранении ее лингвистических последствий». Большую часть речи он произнес на латышском языке, при этом закончил он ее фразой на русском: «русский язык — наш язык». 9 июня Служба госбезопасности Латвии возбудила в отношении политика уголовное дело о возможном сотрудничестве с Россией и разжигании национальной ненависти.