Дегустация на своей волне

Тематические круизы компании «ВодоходЪ» откроют новые горизонты речного путешествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой «ВодоходЪ» Фото: предоставлено пресс-службой «ВодоходЪ»

Сегодня хорошая винотека на борту речного теплохода столь же ожидаема, как и на морском круизном лайнере. Компания «ВодоходЪ» совместно с группой компаний Simple, ведущим импортером и дистрибутором вина в России, придумали речное путешествие специально для ценителей вина, позволяющее погрузиться в мир виноделия. В этом сезоне пройдет более 20 энокруизов на теплоходах премиум- и люкс-класса. Проводниками в таких круизах станут эксперты и сомелье группы компаний Simple, программа «Академия вина с Simple» обогатит впечатления от отдыха и откроет новые горизонты речного путешествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой «ВодоходЪ» Фото: предоставлено пресс-службой «ВодоходЪ»

Лекции с дегустациями будут представлены в круизах на теплоходах класса «Водоход.Люкс» и «Водоход.Премиум». К примеру, на теплоходе класса люкс «Мустай Карим» лекции с дегустациями будут проходить в том числе и в «Винной библиотеке» — книжном баре с впечатляющей винной картой и уникальным собранием из 369 книг, принадлежавших классику башкирской литературы Мустаю Кариму, в честь которого и назван теплоход. Собрание передал фонд писателя, как и его портрет, выполненный Владимиром Клавихо-Телепневым в авторской технике эгломизе (декор из фольги на стекле). Здесь же имеется отличное собрание русской классической литературы. Словом, библиотека на этом теплоходе — идеальное место для вдумчивой дегустации и умиротворенного миросозерцания. Проходят партнерские лекции-дегустации Simple и на теплоходах класса «Водоход.Премиум» — «Санкт-Петербург», «Константин Коротков» и «Николай Чернышевский».

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