«Коммерсантъ» запустил новый проект про здоровье

Издательский дом «Коммерсантъ» запустил новый проект для тех, кто заботится о своем здоровье,— «Здоровье+».

Сейчас все чаще состояние нашего организма зависит от нас самих. От регулярности профилактики, от посещения грамотных специалистов, от доступа к корректной информации о заболеваниях и о том, как оставаться здоровым.

«Здоровье+» ставит своей целью дать читателям именно такую информацию — и грамотно инвестировать свои деньги и время в благополучие собственной жизни.

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