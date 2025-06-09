Землю АСВ втянули в аферу

Как стало известно “Ъ”, московская полиция начала проверку по факту покушения на хищение крупного актива, принадлежащего Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Речь идет об участке земли в Новой Москве площадью более полумиллиона квадратных метров и кадастровой стоимостью свыше 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Земельный участок площадью 541 470 кв. м и кадастровой стоимостью 2 млрд 56 млн руб., предназначавшийся под индивидуальное жилищное строительство, АСВ получило в 2012 году в ходе санации банка «Союз». Тогда агентство предоставило финансовому учреждению порядка 43 млрд руб. В счет погашения кредита банк «Союз» передал АСВ активы на 20 млрд руб., одним из которых оказались земли возле деревни Кувекино (поселение Десеновское Новомосковского административного округа столицы).

Банк «Союз» был основан в 1993 году и изначально назывался АКБ «Алина-Москва». В 1999–2003 годах — АКБ «Ингосстрах-Союз», с 2003 года после присоединения к нему Автогазбанка, Сибрегионбанка и Народного банка сбережений получил название «Союз». О санации этого кредитного учреждения, оказавшегося в кризисном положении, было объявлено 31 декабря 2008 года. Компания «Финансресурс», входящая в холдинг «Базэл» и владевшая до санации 99,96% банка, за символическую цену продала 75-процентный пакет компании «Газфинанс». Затем схема санации поменялась, «Газфинанс» полностью вышел из сделки: контрольный пакет перешел АСВ, остальная доля банка (менее 50%) перешла во владение компании «Ингосстрах», входящей в группу компаний «Базэл» Олега Дерипаски. АСВ предоставило банку «Союз» в рамках санации порядка 43 млрд руб. Также было оговорено, что АСВ выкупит у банка кредиты, выданные компаниям Олега Дерипаски, на сумму около 20 млрд руб. В конце декабря 2022 года банк «Союз» был переименован в Ингосстрах-банк. В феврале 2025 года этот актив у страховой компании «Ингосстрах» выкупил федеральный автомобильный холдинг «Группа компаний "Авторитэйл"».

С 2022 по 2024 год АСВ регулярно выставляло этот лот на публичных торгах, размещая соответствующую информацию на своем сайте, а также других интернет-ресурсах, включая «Авито» и ЦИАН.

О том, что земли в районе Кувекино распродаются от имени АСВ по 4–4,5 млн руб. за восемь соток, в агентстве узнали после того, как в этом году к ним обратилась одна из потенциальных покупательниц такого участка.

Внеся задаток продавцу, утверждавшему, что действует от имени собственника, женщина решила перепроверить это в самом АСВ. Там ей сообщили, что никаких поручений на продажу земель в районе поселения Десеновское никому не давали.

В дальнейшем в ходе мониторинга различных интернет-ресурсов агентство узнало, что объявления о продаже неразмежеванных частей принадлежащего АСВ земельного участка в феврале 2025 года через агента по недвижимости разместил некий Сергей Иванов.

В телефонных разговорах с потенциальными покупателями он утверждал, что соответствующее поручение на реализацию земли ему якобы дало АСВ. Если клиент выражал готовность внести аванс, господин Иванов высылал ему предварительный договор купли-продажи с фальсифицированными данными о собственнике земельного участка.

В марте 2025 года, очевидно узнав о том, что обман вскрылся, заказчик удалил все свои объявления о продаже земли из интернет-сервисов. Впрочем, уже в конце апреля на «Авито» предложения появились вновь. Причем на этот раз, видимо, для привлечения большего числа потенциальных покупателей Сергей Иванов решил продавать уже размежеванные участки.

Для этого был привлечен кадастровый инженер, которого 18 апреля работники АСВ во время планового осмотра принадлежащих агентству активов застали как раз за межеванием в районе деревни Кувекино.

Мужчина сообщил, что «выполняет заказ Сергея Юрьевича Иванова», и в подтверждение своих слов набрал его номер, передав телефонную трубку представителю АСВ. Абонент на том конце провода заявил, что «действует по согласованию с руководством агентства», не став продолжать разговор.

В итоге АСВ направило заявление в УВД по ТиНАО, полагая, что жертвой особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) могло стать не только государство, поскольку злоумышленники после межевания, скорее всего, собирались предоставить в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии подложные документы для оформления права собственности на земельный участок, но и добросовестные покупатели. Количество жертв аферы сейчас пытаются установить полицейские.

В АСВ “Ъ” подтвердили факт обращения в правоохранительные органы, но от дальнейших комментариев воздержались. Оперативно получить комментарии в столичной полиции “Ъ” не удалось.

Олег Рубникович