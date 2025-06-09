Иноагентов будут привлекать к уголовной ответственности независимо от давности административной

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект депутата Василия Пискарева («Единая Россия») об ужесточении ответственности для иноагентов.

Согласно предложенным поправкам, наказание по уголовной статье будет наступать после повторного нарушения порядка деятельности таких лиц независимо от срока, прошедшего с момента первого административного наказания.

Сейчас ч. 1 и 2 ст. 330.1 УК РФ предусматривают, что уголовная ответственность за уклонение от иноагентских обязанностей и нарушение порядка деятельности иноагента наступает после двух административных правонарушений в течение одного года.

Божена Иванова