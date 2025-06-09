Управление социальной политики мэрии Сочи возглавил Ильгам Асланов

Начальником управления социальной политики администрации Сочи стал Ильгам Асланов. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ильгам Асланов занял место Александра Митникова, который в мае этого года стал заместителем главы Сочи по вопросам внутренней политики.

До назначения господин Асланов возглавлял управление по взаимодействию с общественными объединениями. Сейчас исполняющим обязанности начальника управления на сайте мэрии указан Вадим Ермолаев.

Ильгам Асланов родился 17 июня 1983 года в Сочи. В 2005 году окончил Санкт-Петербургский институт управления и экономики по специальности «юриспруденция». В 2009 году в этом учебном заведении окончил аспирантуру. Является кандидатом экономических наук.

С 2000 по 2009 год он работал юрисконсультом в ООО «УК "Сочиграндстрой"». Затем был юристом жилищного правового отдела МУП Сочи «Квартирно-правовая служба города». В июне 2011 года пришел в департамент городского хозяйства администрации Сочи, заняв место главного специалиста отдела по учету граждан категорий муниципальной подведомственности. В сентябре 2012 года стал руководителем данного отдела. С 2015 по 2023 год работал заместителем начальника управления социальной политики.

Андрей Куценко