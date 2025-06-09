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Управление социальной политики мэрии Сочи возглавил Ильгам Асланов

Начальником управления социальной политики администрации Сочи стал Ильгам Асланов. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ильгам Асланов занял место Александра Митникова, который в мае этого года стал заместителем главы Сочи по вопросам внутренней политики.

До назначения господин Асланов возглавлял управление по взаимодействию с общественными объединениями. Сейчас исполняющим обязанности начальника управления на сайте мэрии указан Вадим Ермолаев.

Ильгам Асланов родился 17 июня 1983 года в Сочи. В 2005 году окончил Санкт-Петербургский институт управления и экономики по специальности «юриспруденция». В 2009 году в этом учебном заведении окончил аспирантуру. Является кандидатом экономических наук.

С 2000 по 2009 год он работал юрисконсультом в ООО «УК "Сочиграндстрой"». Затем был юристом жилищного правового отдела МУП Сочи «Квартирно-правовая служба города». В июне 2011 года пришел в департамент городского хозяйства администрации Сочи, заняв место главного специалиста отдела по учету граждан категорий муниципальной подведомственности. В сентябре 2012 года стал руководителем данного отдела. С 2015 по 2023 год работал заместителем начальника управления социальной политики.

Андрей Куценко

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