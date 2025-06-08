Двое мужчин пострадали в результате атаки БПЛА по Белгородской области

Два мирных жителя пострадали в результате удара БПЛА по поселку Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Также удар повредил три легковых автомобиля.

По информации главы региона, одного из пострадавших в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги, а также со слепыми осколочными ранениями госпитализировали в Ракитянскую районную больницу. Ему потребовалась операция.

Второй пострадавший, сотрудник администрации поселка, с осколочным ранением лица и шеи самостоятельно обратился в больницу, добавил господин Гладков. Сейчас житель Красной Яруги проходит обследование, после чего врачи примут решение о лечении.