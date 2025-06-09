Министерство обороны России 8 июня сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики (ДНР), а военные 90-й танковой дивизии ВС РФ продолжают развивать наступление уже на территории Днепропетровской области Украины в районе сел Новопавловка, Муравка и Ореховка.

Командир танкового полка в составе 90-й танковой гвардейской Витебско-Новгородской дивизии Евгений Дараев, чье подразделение вышло на границу ДНР, представлен к званию Героя России. Командующий соединением генерал-майор Александр Нилов констатировал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) «ничего не могут сделать»: «Они нас там (в Днепропетровской области.— “Ъ”) найти не могут, но мы находимся там».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев так прокомментировал выход на границу Днепропетровской области в своем Telegram-канале: «Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле».

Дмитрий Сотак