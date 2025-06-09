Гражданские бесполетники

Как выяснил “Ъ”, гражданский госзаказ (ГГЗ) на беспилотники второй год подряд не получит ожидаемого в отрасли финансирования на услуги. Из-за этого, по словам участников и экспертов рынка, закупаемая техника простаивает, так как у заказчиков нет денег на полеты, обучение специалистов и сертификацию эксплуатантов. В Минпромторге планируют заложить бюджет на эти цели к 2026 году, но отмечают, что ГГЗ также сдерживают ограничения на полеты в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ГГЗ на гражданские дроны в 2025 году не выделены средства на предоставление услуг для заказчиков, следует из плана поставок (есть у “Ъ”). Документом предусмотрена только закупка техники на 1 млрд руб. Возможность переориентации ГГЗ с поставок техники на приобретение услуг с использованием дронов рассматривалась с 2024 года (см. “Ъ” от 11 февраля).

По ГГЗ на этот год беспилотные авиасистемы (БАС) будут поставляться для восьми министерств и их подведомственных организаций (Минприроды, Минсельхоз, Роснедра, Росреестр и т. д.), а также в местные органы власти и вузы 65 регионов. Из восьми производителей большая часть поставок приходится на «Геоскан».

Как неоднократно отмечали собеседники “Ъ” в отрасли, отсутствие средств на услуги приводит к простою техники в регионах и снижает спрос на использование БАС, что ухудшает экономику как производителей, так и компаний, которые закупают технику для оказания услуг. Ожидаемый в 2024 году объем рынка оказываемых БАС услуг составлял 6 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. должно было прийтись на ГГЗ, говорил на форуме HeliRussia в мае Алексей Варятченко, гендиректор ООО БАС (оператор ГТЛК), в парке которого более 300 беспилотников. Но реально объем заключенных контрактов, по его словам, составил всего 2 млрд руб., из которых 1,5 млрд пришлось на коммерческие контракты. «Гражданский заказ у нас был реализован только в части поставки дронов, никакие услуги по ГГЗ масштабно заказаны не были, а из-за сложной экономической обстановки отменился ряд коммерческих контрактов»,— отметил топ-менеджер. Другим сдерживающим фактором в ООО БАС считают высокую цену и низкое качество отечественных дронов по сравнению с зарубежными аналогами.

В ООО БАС, по словам господина Варятченко, совместно с ГТЛК (базовый поставщик по ГГЗ) и Минпромторгом работают над созданием сотни сценариев применения дронов для ГГЗ. В основу таких сценариев будут заложены и стоимость, и условия работ (сельское и лесное хозяйство, строительство, мониторинг в нефтегазовой отрасли и т. д.). Без их внедрения, по прогнозу ООО БАС, рынок в 2025 году составит те же 2,1 млрд руб., а к 2030 году вырастет лишь до 3,8 млрд — почти вдвое ниже прогноза на 2024 год.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что переориентация ГГЗ начнется к 2026 году: «В рамках бюджетного процесса будет представлен новый план с упором на услуги». Пока услуги не включили, так как в рамках ГГЗ необходимо налетать нужное количество летных часов, а по заказу в 2024 году БАС были поставлены в четвертом квартале. В министерстве добавили, что продолжают работу «по формированию предложений по корректировке законодательства». Там подчеркивают, что в таких отраслях, как сельское хозяйство, ЛПК, строительство и ТЭК, беспилотные авиасистемы могут быть эффективны в случае снятия нормативных ограничений. Решение вопросов «закрытого неба» и разрешения на полеты будут способствовать снятию этих барьеров, заключили в Минпромторге.

В ГТЛК ответили “Ъ”, что считают «целесообразным переформатирование гражданского госзаказа с упором на услуги, которые должны стать определяющим фактором для производителей». Также там видят «большой спрос на продление программы льготного лизинга, который позволит операторам дронов приобретать тяжелые капиталоемкие машины и внедрять их в гражданскую экономику».

Параметры нацпроекта сегодня «должным образом не характеризуют рынок», отметил первый заместитель гендиректора «Аэромакс» Антон Никифоров. По его словам, закупленные по ГГЗ 2024 года беспилотники просто стоят на складе. Из-за отсутствия в бюджете заказчиков средств на использование дронов предприятия по-прежнему заказывают услуги на рынке у других авиакомпаний с пилотируемыми воздушными судами (ВС), говорит господин Никифоров.

На практике стоимость летного часа зависит от объема работ и условий контрактов. В 2024 году производитель БАС ФИНКО заключил договор с ФБУ «Авиалесоохрана» со стоимостью часа в 74 тыс. руб. на беспилотнике Supercam S350 в Амурской области. В тот же год на Алтае ФБУ заказало услуги самолета Cessna 172 стоимостью 32 тыс. руб. за летный час. Использование Ан-2 стоило учреждению уже 91 тыс. руб. в час. В «Геоскане» рассказали “Ъ”, что в сегменте аэрофотосъемки и мониторинга самолет может быть дороже только в случае работы на очень удаленных и очень больших территориях в мелком масштабе. К примеру, когда необходима съемка всей Якутии в масштабе 1:10 000.

Применение беспилотника стоит дороже, чем пилотируемого ВС, в случае если это, к примеру, тяжелый аэрологистический дрон, которому требуется большое количество обслуживающего персонала и инфраструктура для взлета и посадки, говорит основатель «Флай Дрон» Никита Данилов. И сам по себе грузовой беспилотник стоит дороже, чем пилотируемое ВС такого же класса, так как производится в лучшем случае маленькими сериями, дороже запчасти, расходные материалы и так далее, добавляет он. Господин Данилов подчеркивает, что сейчас собственники используемой для пилотируемой авиации инфраструктуры зачастую не дают ее использовать для беспилотников: «Не хотят принимать сопутствующие риски». А создание отдельной инфраструктуры для БАС, по его словам, сказывается на стоимости их эксплуатации.

Помимо лесоохраны пилотируемый транспорт будет оставаться дешевле в доставке грузов, считает гендиректор «Русдронопорта», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин. Небольшие дроны, по его словам, экономически эффективны на небольших тактических задачах, когда нет смысла поднимать на полчаса вертолет. Пока же, считает эксперт, заказчики опасаются ответственности за повреждение БАС.

Коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев добавляет, что применение дронов также может стоить дороже при неправильном выборе техники, недостаточном уровне компетенций заказчиков для работы с такими системами и недостаточности обучения. Условия договора поставки по ГГЗ предусматривают обязательный базовый инструктаж пользователей, напоминает директор по продажам ГК «Геоскан» Павел Круглов. Но широкое применение БАС, по его словам, ограничено сложными регламентами и запретами, с которыми сталкивается непрофильный эксплуатант.

Глава ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев указывает, что проблема «замершего госзаказа» в том, что закуплено «железо», но деньги на использование техники и сертификацию эксплуатантов не заложены. По его словам, каждому предприятию из своих средств нужно включить в штат несколько требуемых Росавиацией специалистов, написать 200 страниц руководства по управлению безопасностью полетов (РУБП), руководство по производству полетов (РПП) и согласовывать их с регуляторами. При этом, подчеркивает господин Бабинцев, четких требований к этим документам нет. Сертификацию эксплуатанта, продолжает он, должен сменить декларативный порядок уведомления государства предприятием о начале такой деятельности через портал госуслуг. И сама декларация должна подразумевать создание единого отраслевого РУБП и РПП. «Пока этого не произойдет, ГГЗ будет оставаться имитацией спроса, а закупленная техника — простаивать, использоваться втемную или уничтожаться»,— считает эксперт.

Айгуль Абдуллина