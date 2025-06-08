РИА Новости: удаленные из телефона фото стали причиной отказов во въезде в РФ

Признаки удаления данных из памяти смартфона неоднократно становились основанием для отказа гражданам Украины во въезде в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости». В публикации агентства сказано, что такой вывод следует «из десятка судебных документов», которые изучило агентство.

Согласно документам, один украинский гражданин получил отказ во въезде из-за того, что стер из телефона пять тысяч фотографий и видео, а также почистил список контактов. Это дало основания пограничникам «сделать вывод о сокрытии истинных политических взглядов» иностранца, цитирует РИА судебный документ. В другом случае украинская гражданка «подчистила информацию в чатах», удалила объекты из галереи, скрыла историю просмотров в YouTube, после чего также получила запрет на въезд.

Агентство сообщает, что во всех изученных случаях отказов во въезде по подобным основаниям иностранцы пытались оспорить решения в суде. Они настаивали, что в России у них проживают родственники, а также подчеркивали, что не собираются нарушать законодательство и хотят получить гражданство РФ. Апелляции остались без удовлетворения, добавляет РИА.