На складе в подмосковном Пушкино начался пожар

В Пушкино началось возгорание на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Первоначально площадь пожара составляла 8,1 тыс. кв. м. Позднее площадь возгорания возросла до 21 тыс. кв. м. Пламя перенеслось на соседнее здание, сообщила пресс-служба МЧС России.

В тушении участвуют более 50 специалистов с применением 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются. На место следует лаборатория по замеру воздуха.