Путин подписал закон об ужесточении наказания за продажу энергетиков детям

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в КоАП РФ. Поправки коснутся продажи энергетиков несовершеннолетним. Теперь штраф за это нарушение будет достигать 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Административный штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. будет грозить физическим лицам, от 100 тыс. до 200 тыс. руб.— должностным, от 300 тыс. до 500 тыс. руб.— юридическим. При этом речь идет не только об энергетических, но и обо всех тонизирующих напитках.

Депутат Госдумы Василий Пискарев («Единая Россия») — один из авторов проекта поправок — заявил в Telegram-канале, что в разработке находится план изменений и Уголовного кодекса. Законодатели намерены ужесточить ответственность за повторные нарушения запрета.

Закон о запрете на продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков был принят в августе 2024 года, но не устанавливал ответственности за нарушение. Это решили исправить в декабре того же года, когда группа депутатов, в которую, помимо господина Пискарева, вошли Нина Останина (КПРФ) и Максим Топилин («Единая Россия»), внесли на рассмотрение в Госдуму соответствующие поправки.

Степан Мельчаков