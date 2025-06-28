Сегодня исполняется 45 лет главе Республики Калмыкия, шестикратному чемпиону мира по кикбоксингу Бату Хасикову

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бату Хасиков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол:

— Уважаемый Бату Сергеевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Горжусь нашей дружбой, которая основана на том, что мы являемся представителями братских народов с общей историей, культурой и религией. Ваш яркий трудовой путь является образцом старания и трудолюбия, воли к победе и работы на конкретный результат. Приверженность здоровому образу жизни и блестящие спортивные достижения стали примером для российской молодежи. Стремление к образованности стало фундаментом Вашего уверенного развития в политике и госслужбе на высших должностных постах. Несмотря на молодой для губернатора возраст, Вами сделано достаточно много для родной Калмыкии. Главное, что меня очень радует,— это Ваш настрой на дальнейшее созидание и достижение новых трудовых успехов. Под Вашим руководством Республика Калмыкия твердо держит свои позиции, обладает огромным потенциалом, и главный ее ресурс — это жители. Дорогой Бату Сергеевич, я от всей души желаю Вам неиссякаемой энергии для выполнения всех поставленных задач и целей, глубоко благодарен Вам за огромную поддержку и человеческое, душевное отношение к участникам СВО и членам их семей. Все это является залогом успешной работы на Вашем важном и ответственном посту. Успехов в работе, мира и любви Вам и Вашим родным! Пусть для решения любого вопроса жизнь дарит большие возможности, пусть всегда светит луч счастья и надежды, пусть в нужную минуту Вас поддерживают товарищи и родные!

29 июня отмечает юбилей председатель Совета Евразийского женского форума при Совете федерации РФ, первый заместитель комитета Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова

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Фото: пресс-служба Совета федерации Галина Карелова

Фото: пресс-служба Совета федерации

Ее поздравляет председатель правления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов:

— Уважаемая Галина Николаевна! Позвольте в Ваш день рождения выразить свое восхищение и благодарность. Вы обладаете даром мыслить масштабно, одновременно и по-государственному, и креативно, а в круговороте ежедневных дел никогда не упускаете из внимания самое важное — людей. Вы вносите огромный вклад в развитие повестки равных возможностей не словом, а действиями и личным примером. Как и все, кому выпало удовольствие сотрудничать с Вами, восхищаюсь профессионализмом, тактом, невероятным обаянием, увлеченностью делом, которому служите, и талантом заряжать других своей энергией и уверенностью. Долгих Вам ярких лет, здоровья, новых идей и их воплощения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»