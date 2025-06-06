Однако за время пути собака могла уйти

В Пулково пес по кличке Малыш сбежал во время отгрузки багажа. Об этом инциденте рассказывает Telegram-канал аэропорта. На кадрах видно, как сотрудники Пулково ставят переноску с джек-рассел-терьером на открытую часть кузова небольшой грузовой машины. В это время ее дверь открывается, и Малыш убегает. Трое мужчин пытаются поймать собаку, но безуспешно. Собаку ищут ее владельцы и сотрудники аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аэропорт Пулково Фото: Аэропорт Пулково

Кто в такой ситуации несет ответственность за питомца? Если авиакомпания приняла животное для перевозки, то она несет полную ответственность за его доставку, отмечает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев: «За перевозку животного перед пассажиром отвечает, безусловно, перевозчик. Если инцидент произошел по вине аэропорта, то все равно ответственность несет перевозчик, а он потом уже перекладывает это на структуры, обслуживающие конкретный рейс в конкретном аэропорту. Пассажир не обязан за аэропортами гоняться.

В данном конкретном случае с переноской не совершали каких-то неправильных действий — ее не роняли, не открывали намеренно. Животное само выбралось. Поэтому возникает следующий вопрос: если это переноска пассажира, и он предоставил перевозчику ненадежно закрепленную переноску, то, скорее всего, ответственность будет лежать на самом пассажире. Если эта переноска принадлежит перевозчику, соответственно, тогда отвечает перевозчик. При этом, конечно, сотрудники аэропорта или авиакомпании обязаны поймать собаку и вернуть владельцу, потому что они приняли ее для перевозки, они несут за нее ответственность».

Сейчас сбежавшего джек-рассел-терьера ищут в Санкт-Петербурге. Как добавляют Telegram-каналы, ссылаясь на слова его хозяйки, город ему незнаком, и он боится чужих людей. Предположительно пес по кличке Малыш мог сам открыть переноску. В пресс-службе Пулково напомнили, что транспортировка животного должна быть обязательно согласована с авиакомпанией, и у разных перевозчиков разные требования. Некоторым породам вообще противопоказан перелет, напоминает директор ветеринарной клиники «Вега» Елизавета Кончева:

«Конечно, это стресс — шумно, страшно, темно, чаще всего в багажном отделении холодно. Бывают и случаи перегрева, который тоже может ухудшить состояние питомца. Это сильно зависит от темперамента собаки. Если мы говорим, например, про мелкие породы, легковозбудимые, они довольно тяжело переносят перевозки. При этом у разных авиакомпаний разные требования к породам, допустим, "Аэрофлот" не пускает бульдогов и всех брахицефалов, потому что высок риск ухудшения их состояния и гибели.

Не все собаки себя комфортно чувствуют в замкнутом пространстве, поэтому, возможно, потребуется применение каких-то седативных и успокоительных препаратов перед перевозкой, такие сейчас есть на рынке.

И нужно чтобы владельцы обратились к врачу и подобрали дозировку, начали давать препарат за несколько дней до перелета. Кроме того, животное должно быть вакцинировано, осмотрено врачом перед поездкой. В разных странах разные требования о чипировании, о вакцинации и так далее, об этом тоже нужно знать. Если это международные перевозки, то, возможно, потребуется карантин по прибытии, все это нужно уточнять».

Как отмечают юристы, доказать вину перевозчика в случае потери или гибели животного довольно сложно. Например, в прошлом году на рейсе Санкт-Петербург—Калининград в багажном отделении собака породы ягдтерьер проломила переноску с кошкой, летевшей там же, и загрызла ее. Хозяин погибшей кошки через суд потребовал компенсацию материального и морального вреда, суммарно около 1,5 млн руб. Иск был удовлетворен частично, а выплата составила чуть больше 60 тыс. руб. По словам специалистов, увеличить сумму может лишь оформление страховки на питомца перед вылетом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая