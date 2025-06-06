В Сириусе откроют пляж с кварцевым песком

В четверг, 12 июня, на федеральной территории Сириус откроется новый пляж площадью 6 тыс. кв. м с кварцевым песком, который станет третьим за пять лет в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Пляжную зону протяженностью 120 м обустроил пятизвездочный гостиничный комплекс Mantera Supreme. На территории разместят 12 бунгало и свыше 300 шезлонгов. Для отсыпки использовали отечественный кварцевый песок высокого качества.

Новая зона расположена напротив отеля и станет первой, открывшейся в Сириусе за последние пять лет. Гости гостиничного комплекса смогут пользоваться пляжем бесплатно, туристы и местные жители — за отдельную плату.

В день запуска пляжа запланировано мероприятие в стиле «Спасатели Малибу». Жильцы отеля попадут на событие бесплатно, остальные посетители — за плату.

Мария Удовик