Автобусный парк Ростова-на-Дону могут обновить белорусскими машинами

Власти Ростова-на-Дону обсуждают возможность приобрести белорусские машины для перевозчиков и нужд коммунальщиков. Об этом сообщил глава города Александра Скрябина по итогам встречи с и.о руководителя ростовского Генконсульства Республики Беларусь Дмитрия Шкурдь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Чиновники также обсудили создание торгово-логистического центра для белорусских товаров. Из сообщения также стало ясно, что этим в Ростове-на-Дону откроют мультибрендовый центр Минского автомобильного завода.

Константин Соловьев