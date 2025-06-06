Автобусный парк Ростова-на-Дону могут обновить белорусскими машинами
Власти Ростова-на-Дону обсуждают возможность приобрести белорусские машины для перевозчиков и нужд коммунальщиков. Об этом сообщил глава города Александра Скрябина по итогам встречи с и.о руководителя ростовского Генконсульства Республики Беларусь Дмитрия Шкурдь.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Чиновники также обсудили создание торгово-логистического центра для белорусских товаров. Из сообщения также стало ясно, что этим в Ростове-на-Дону откроют мультибрендовый центр Минского автомобильного завода.