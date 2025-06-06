Песков прокомментировал сравнение Трампом конфликта на Украине с детской дракой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не расценивает заявления США о российско-украинском конфликте как постепенный отказ от посредничества в урегулировании. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, сравнившего боевые действия на Украине с дракой между детьми.

«Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны»,— ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ». «Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном»,— подчеркнул он.

5 июня Дональд Трамп сказал журналистам, что происходящее между Россией и Украиной можно сравнить с дракой двух детей в парке, которые «не хотят, чтобы их разнимали». «Иногда лучше позволить им подраться некоторое время, а затем разнять их»,— заявил американский президент.

Лусине Баласян