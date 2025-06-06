Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко одной из высших наград РПЦ — орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени. Глава государства был удостоен награды за внимание к развитию церковно-государственных отношений, сообщает БЕЛТА.

В ходе встречи во Дворце независимости в Минске Александр Лукшенко сообщил патриарху, что «не все спокойно вокруг Беларуси, всегда кому-то что-то неймется». При этом он подчеркнул, что в стране стараются «заповеди Господа не нарушать», поэтому «удается реализовывать эти (начинания и устремления.— "Ъ") и жить более или менее спокойно».

«За Беларусь вы можете быть абсолютно спокойны»,— заверил российского патриарха белорусский президент.

Глава РПЦ совершает пастырский визит в Белоруссию в связи с 900-летием Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.