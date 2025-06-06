Бывший сотрудник «Газпрома» стал фигурантом дела о «сливе» данных клиентов

Управление ФСБ по Башкирии возбудило уголовные дела о незаконном использовании и передаче, сборе, хранении и распространении персональных данных физических лиц (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Обвинение предъявлено жителю Чекмагушевского района 1984 года рождения и жителю Уфимского района 1994 года рождения, сообщила пресс-служба ведомства.

Первый из них, работавший в структуре «Газпрома», в 2025 году из корыстной заинтересованности с использованием своего служебного положения скопировал базу данных потребителей газа, отмечается в пресс-релизе УФСБ по Башкирии. В рамках оперативного эксперимента сотрудники управления приобрели у него часть данных с личными телефонами, персональными данными и домашними адресами частных лиц. Обвиняемый уволен из организации по негативным основаниям.

Также задержан житель Уфимского района, ранее работавший в коммерческой организации, обслуживающей газовое оборудование. При увольнении он скопировал 4 млн строк из базы данных потребителей газа и попытался продать данные на одном из интернет-ресурсов. «Приобретенная в рамках оперативно-разыскных мероприятий часть предлагаемой базы данных также признана экспертами актуальной и раскрывающей персональные данных жителей Башкирии»,— говорится в пресс-релизе.

Дома у фигурантов уголовных дел изъяты компьютерная техника и флэш-накопители, содержащие базы данных.

Наталья Балыкова