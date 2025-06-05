Главные новости за 5 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Скончался один из основателей группы «Аквариум» Анатолий «Джордж» Гуницкий. Он умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков (признан иностранным агентом). Потеря музыканта стала не единственной в этот день. В возрасте 50 лет ушел из жизни актер «Убойной силы» и «Бандитского Петербурга» Константин Шелестун. О дате прощания с деятелями культуры сообщат позднее.

Как минимум два зарубежных авиаперевозчика начали переговоры о переводе части рейсов из московских аэропортов в Пулково. Среди них может быть Turkish Airlines, второй перевозчик останется неназванным. Несколько дней назад президент арабской Emirates Тим Кларк заявлял в интервью Bloomberg TV, что авиакомпания может пересмотреть расписание рейсов между РФ и другими странами из-за атак БПЛА.

Первый заместитель гендиректора «Группы ЛСР» Игорь Левит сообщил, что компания вложила около 13-13,5 млрд рублей в реконструкцию «Сестрорецкого курорта», включая 1 млрд рублей за выкуп самого объекта. По словам господина Левита, срок окупаемости проекта составит около 15 лет. Стоимость одного дня проживания с лечением в санатории обойдется примерно в 20-25 тысяч рублей.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о привлечении к административной ответственности осужденной активистки Дарьи Козыревой. Она проходила по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Как сообщили 5 июня в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, Козыревой назначили наказание в виде штрафа в размере 40 500 рублей.

Доля сети магазинов «Светофор» на рынке жестких дискаунтеров Петербурга может снизиться. Приостановку деятельности десятков точек сети по решению Роспотребнадзора можно назвать самым громким событием на рынке за последнее время. Как считает партнер и руководитель направления «Ретейл» агентства M. A. Research Анна Синявская, доля «Светофора» в городе на Неве, вероятнее всего, снизится в пользу других дискаунтеров.

С 3 июня Генконсульство Болгарии в Петербурге временно не принимает документы на визы типа D, а с 10 июня — на краткосрочную туристическую визу типа C. На сайтах консульства и визового центра Болгарии в Петербурга объявлений об этом нет, единственное место, где размещена информация — на входе в болгарское консульство. Слотов в визовом центре города на Неве нет до 16 июня, в Москве – до 23 июня.

Несмотря на решение суда о передаче всех активов издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» — ООО «Леста» — в собственность государства, работа компании продолжится. Что касается ее петербургского офиса на Херсонской улице, то он пока по-прежнему принадлежит организации. Об этом «Ъ-СПб» 5 июня сообщила директор по развитию ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова.

Страховая компания «Гайде» арендовала офис площадью около 1,4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Остров» на Васильевском острове в Петербурге. Консультантом сделки выступила компания Bright Rich | CORFAC International. Как сообщили «Ъ-СПб» в компании, арендатору требовался современный офис с комфортной эргономичной планировкой в БЦ с развитой инфраструктурой и удобным расположением.

Смольнинский районный суд Петербурга на 10 суток арестовал городского активиста Ярослава Кострова. Речь идет о статье «Мелкое хулиганство» (20.1 КоАП РФ). Решение об аресте было вынесено в среду, 4 июня. Как следует из протокола, 22 мая господин Костров повздорил с посетителями теннисного корта в Овсянниковском саду — «вел себя неадекватно, кричал, выражался грубой, нецензурной бранью и размахивал руками».

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают установить правила оформления ценников в российских магазинах. Цель принятия регламента заключается в том, чтобы исключить введение потребителей в заблуждение. На ценниках размещают мелкий шрифт, звездочки и скрытые условия. Ввод единых правил их оформления сделает информацию о ценах и условиях покупки более прозрачной.

Экс-глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец назначен временно исполняющим обязанности директора государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга». Он вступит в должность с 5 июня. Господин Лисовец прежде был заместителем директора этой организации.

Строительные леса, прикрепленные к фасаду дома № 17 по Загородному проспекту, частично рухнули и едва не зашибли проходящих мимо петербуржцев. Прокуратура Центрального района устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. Вопрос о принятии мер реагирования будет решен по окончании всех проверочных мероприятий.