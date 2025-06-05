С фасада дома на Загородном проспекте рухнули строительные леса, начата проверка
Строительные леса, прикрепленные к фасаду дома № 17 по Загородному проспекту, частично рухнули и едва не зашибли проходящих мимо петербуржцев. Прокуратура Центрального района устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.
С фасада дома на Загородном проспекте рухнули строительные леса
Фото: прокуратура Петербурга
«Прокуратура даст оценку соблюдения подрядной организацией, осуществляющей ремонтные работы, законодательства об охране труда»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Вопрос о принятии мер реагирования будет решен по окончании всех проверочных мероприятий.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге падение облицовки с крыши детсада на голову ребенку стало уголовным делом.