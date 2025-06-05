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Петербургские депутаты намерены ввести регламент шрифтов ценников в магазинах

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают установить правила оформления ценников в российских магазинах. Парламентарии готовят проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Об инициативе, которая разработана совместно с Александром Ржаненковым, в личном Telegram-канале рассказал депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь. Проект обращения рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСа.

Господин Рябоконь отметил, что цель принятия регламента заключается в том, чтобы исключить введение потребителей в заблуждение. На ценниках размещают мелкий шрифт, звездочки и скрытые условия. Ввод единых правил их оформления сделает информацию о ценах и условиях покупки более прозрачной и понятной, считает депутат.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Заксобрании намерены добиться, чтобы на ценниках указывали размер наценки на товар.

Татьяна Титаева

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