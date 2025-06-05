Генконсульство Болгарии в Петербурге приостановило прием документов на визы

С 3 июня Генконсульство Болгарии в Петербурге временно не принимает документы на визы типа D, а с 10 июня — на краткосрочную туристическую визу типа C. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

На сайтах консульства и визового центра Болгарии в Петербурга объявлений об этом нет, единственное место, где размещена информация — на входе в болгарское консульство. Слотов в визовом центре города на Неве нет до 16 июня, в Москве – до 23 июня.

Путешественников незадолго до этого предупреждали, что на следующей неделе визовые центры стран Евросоюза уйдут на краткосрочные каникулы из-за праздников. По предварительным данным, ограничения будут действовать до последней недели июня.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Генеральное консульство Мьянмы открыли в Петербурге. Оно расположилось в доме 1-2Б по улице Чайковского.

Андрей Маркелов