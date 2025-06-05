Осужденной активистке Дарье Козыревой назначили штраф по делу о дискредитации

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о привлечении к административной ответственности осужденной активистки Дарьи Козыревой. Она проходила по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденная по делу о дискредитации армии Дарья Козырева во время оглашения приговора в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга в апреле 2025 года

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Осужденная по делу о дискредитации армии Дарья Козырева во время оглашения приговора в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга в апреле 2025 года

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Как сообщили 5 июня в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, Козыревой назначили наказание в виде штрафа в размере 40 500 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на оглашении приговора по уголовному делу о дискредитации (ч.1 ст.280.3 УК) Козыревой было предоставлено последнее слово, в котором она «наговорила» на аналогичную административную статью. Выступление с негативным контекстом было посвящено СВО и истории российско-украинского конфликта.

Подробнее об уголовном деле и вынесенном Дарье Козыревой приговоре — в материале «Ъ-СПб» «Стих и интервью привели в колонию».

Андрей Цедрик