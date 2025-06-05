СК «Гайде» арендовала 1,4 тыс. кв. метров в БЦ «Остров» на Васильевском острове

Страховая компания «Гайде» арендовала офис площадью около 1,4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Остров» на Васильевском острове в Петербурге. Консультантом сделки выступила компания Bright Rich | CORFAC International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Остров» на Среднем проспекте В.О., 36/40 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Бизнес-центр «Остров» на Среднем проспекте В.О., 36/40 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как сообщили «Ъ-СПб» в компании, арендатору требовался современный офис с комфортной эргономичной планировкой в БЦ с развитой инфраструктурой и удобным расположением. Бизнес-центр «Остров» общей площадью 30,3 тыс. кв. м на Среднем проспекте В.О. этим требованиям соответствует, отмечают эксперты. При этом сумму сделки в компании разглашать не стали.

По данным Bright Rich | CORFAC International, по итогам I квартала 2025 года общий объем сделок с офисами в Петербурге составил 75,2 тыс. кв. м. В структуре спроса 72% приходилось на аренду, а еще 28% — на куплю-продажу. По состоянию на конец марта в городе было свободно 3,78 % офисных площадей (273,1 тыс. кв. м).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Первая грузовая компания (ПГК) арендовала офисные помещения в петербургском бизнес-центре «Москва» возле станции метро «Площадь Александра Невского». Организация заняла в БЦ 800 кв. метров.

Андрей Цедрик