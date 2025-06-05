«Группа ЛСР» вложила в реконструкцию «Сестрорецкого курорта» около 13 млрд рублей

Первый заместитель гендиректора «Группы ЛСР» Игорь Левит сообщил, что компания вложила около 13-13,5 млрд рублей в реконструкцию «Сестрорецкого курорта», включая 1 млрд рублей за выкуп самого объекта. Об этом передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На снимке новый гендиректор «Сестрорецкого курорта» Евгений Чайковский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На снимке новый гендиректор «Сестрорецкого курорта» Евгений Чайковский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Левита, срок окупаемости проекта составит около 15 лет. Стоимость одного дня проживания с лечением в санатории составит примерно 20-25 тысяч рублей. До конца 2025 года «Группа ЛСР» планирует закончить строительство нового 12-этажного корпуса на 399 номеров и знаменитого Курзала, который был уничтожен финской артиллерией в 1942 году во время Великой Отечественной войны.

До войны в Курзале располагался концертный зал на 1,5 тысячи человек, гигантский ресторан, бильярдные, карточные комнаты, библиотека. На восстановление исторического объекта компания вложила 2,5 млрд рублей. Музыкальным куратором выступает худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Вопрос окупаемости этого проекта не является приоритетным.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что гендиректором ОАО «Санаторий "Сестрорецкий курорт"» стал экс-председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский, он сменил на этом посту Игоря Липовецкого.

Андрей Маркелов