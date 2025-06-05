Экс-президент Замбии Эдгар Лунгу скончался в возрасте 68 лет

Экс-президент Замбии Эдгар Лунгу, покинувший пост в 2021 году, скончался в Южной Африке в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его дочь Тасила Лунгу-Мванса, не уточнив причины его кончины. Бывший лидер находился у власти почти семь лет.

«В последние недели мой отец находился под наблюдением врачей»,— сообщила Тасила Лунгу-Мванса в видеоролике, опубликованном в социальных сетях (цитата по AFP).

Эдгар Лунгу пришел к власти в 2015 году. До этого он возглавлял Минюст, Минобороны и МВД. Он находился на президентском посту до 2021 года. В 2021 году его сменил победивший на выборах лидер оппозиции Хакаинде Хичилема.

Анастасия Домбицкая