Большинство россиян не покупает вино дороже 600 рублей

По данным Росалкогольтабакконтроля, в России большая часть потребителей выбирают вино емкостью 0,75 л и стоимостью до 600 руб. Доля продаж данного ценового сегмента составляет 94%. Пресс-релиз ведомства есть у «Ъ».

В Росалкогольтабакконтроле отмечают, что эта тенденция постепенно меняется: потребители все чаще выбирают вина из более дорогого сегмента.

Производство вина с 2021 года увеличилось на 12,4%, игристого вина — на 36%, ликерного — на 10%. При этом доля российских наименований на рынке винодельческой продукции выросла с 2021 года на 2,3% — до 13,6%.

По итогам 2024 года производство вина в России осуществляется на 208 площадках. 80 из них приходятся на ИП и крестьянское (фермерское) хозяйство.

Степан Мельчаков