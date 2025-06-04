Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 июня

11:57. Следствием СКР установлен еще один военнослужащий, причастный к военным приступлениям в Курской области. В августе 2024 года командир взвода аэроразведки 44-й бригады ВСУ Роман Бойко с другими украинскими солдтами незаконно пересек границу России в Курской области и атаковал мирных жителей. Он признал вину в совершенном преступлении и дал показания — СК России.

11:37. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 150 боеприпасов и 75 беспилотников. В результате пострадали четыре человека. Разрушения получили 12 жилых помещений и 13 машин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:23. Прошедшей ночью ВСУ снова атаковали Рыльск Курской области с помощью БПЛА. В результате пострадала 66-летняя женщина. Ее доставили в областную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

09:19. За прошедший месяц в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 417 звонков от белгородцев. Благодаря этому было обезврежено 525 мин, снарядов, самодельных взрывных устройств, которые сбрасываются с беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

07:13. За ночь над Россией сбили семь БПЛА, в том числе два над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

06:26. Отбой угрозы атаки БПЛА в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

00:49. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком округе Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.