Две трети россиян показали базовый уровень цифровой финансовой грамотности

Подавляющее большинство россиян (65,4%) обладает базовым уровнем цифровой финансовой культуры (ЦФК). Таковы итоги первого совместного исследования Альфа-банка и агентства ORO, с которыми ознакомились «Ведомости». Лишь 16,4% респондентов продемонстрировали продвинутый уровень, а 18,2% — низкий, сообщил изданию сотрудник Альфа-банка.

Исследование ввело шкалу оценки ЦФК: низкий уровень (14,2 пункта индекса), базовый (42,3 пункта) и продвинутый (73,3 пункта). Обладатели продвинутого уровня ЦФК разбираются во всех нюансах финансовых продуктов, следят за трендами, понимают инвестиции и активно применяют знания — у них открыто много продуктов в разных организациях, есть банковские подписки. Они в семь раз чаще инвестируют и почти в три раза чаще хранят средства на вкладах или накопительных счетах, отмечается в исследовании. Люди с базовым уровнем неплохо разбираются «в цифре» и активно пользуются интернетом, но им не хватает знаний или навыков. Они избегают рисков, пользуясь стандартными продуктами: дебетовыми и кредитными картами, вкладами. Низкий уровень характерен для молодежи, плохо знающей финансовые продукты, или для старшего поколения с невысоким доходом, тратящего почти все средства.

Самооценка россиян по пятибалльной шкале составила в среднем 3,5 балла для финансовой культуры и 3,8 — для цифровой. Полностью уверены в цифровых знаниях 24,6% опрошенных, в финансовых — лишь 14,4%. Ежедневное использование цифровых инструментов создает иллюзию компетентности, тогда как реальное знание финансовых продуктов ограничено их наличием, пояснил представитель банка. Замеры ЦФК планируется проводить ежегодно.