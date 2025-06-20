Крымские каникулы

Отправиться в тур по винодельням полуострова предлагается в дизайнерских вагонах-ресторанах в стиле ретро. Программа начинается уже на перроне: перед отправлением поезда проходит костюмированное представление.

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Маршрут №1: Севастополь—Бахчисарай—Инкерман—Севастополь

Маршрут №2: Симферополь—Инкерман—Симферополь

Маршрут №3: Симферополь—Евпатория—Симферополь

Все три маршрута (однодневные, без ночевки) очень живописны — из окна туристического поезда «Виноградный экспресс» можно любоваться видами. В вагоне пассажиров ждут не только виды, экскурсия, но и дегустация.

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Бахчисарай—Инкерман

Путешественники, выбравшие маршрут со стартом в Севастополе, через два часа прибывают в Бахчисарай. Там можно выбрать одну из двух программ. Какие винодельни будут доступны для посещения, зависит от дня отправления. Например, 9 августа можно посетить винодельню «Захарьин», 21, 28 июня, а также 2 августа — Alma Valley, 5 и 19 июля — Lucky Winery.

Сотрудники виноделен проведут экскурсию по производству и винную дегустацию. Затем путешественники снова отправятся в дорогу и, пообедав в вагоне-ресторане, прибудут на станцию Инкерман-1, откуда можно добраться до винодельни Павла Швеца Uppa Winery (21 июня), «Золотой Балки» (28 июня, 26 июля), Инкерманского завода марочных вин (5, 19 июля, 2, 9 августа), винодельни «Бельбек» (12 июля). После дегустации и экскурсии участники тура едут назад в Севастополь, по пути есть возможность поучаствовать в викторине.

21 и 28 июня, 5, 12, 19 и 26 июля, 2 и 9 августа

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Инкерман

Второй маршрут стартует в Симферополе, и через два часа со станции Инкерман-1 путешественники также отправляются на одну из виноделен, в зависимости от даты путешествия это могут быть «Золотая Балка» (3 августа), «Усадьба Перовских» (22 июня, 6, 13, 20, 27 июля), Инкерманский завод марочных вин (29 июня), Uppa Winery Павла Швеца (10 августа).

22 и 29 июня, 6, 13, 20 и 27 июля, 3 и 10 августа

Евпатория

Участники нового тура в Евпаторию тоже садятся на поезд в Симферополе. Дорога занимает чуть больше двух часов. В Евпатории можно выбрать одну из двух программ: «Деликатесы моря» или «Дар лозы». Первая предполагает посещение устричной фермы и дегустацию устриц с бокалом игристого, вторая — поездку либо на пивоварню «Якорь» (18 июля, 8 августа), либо на винодельню «Два сердца» (20 июня, 11, 25 июля, 1 августа) — в зависимости от дня посещения.

20 и 27 июня, 4, 11, 18 и 25 июля, 1 и 8 августа.

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Анастасия Феоктистова