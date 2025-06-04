Папа Лев XIV в телефонном разговоре призвал Путина «сделать жест» ради мира

Директор пресс-службы Святого престола Маттео Бруни сообщил о проведенном сегодня телефонном разговоре папы римского Льва XIV и президента России Владимира Путина, передает Vatican News. По словам господина Бруни, понтифик призвал российского лидера «сделать жест, способствующий миру». Также они обсудили гуманитарную обстановку и создание «позитивных контактов» между сторонами конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа Лев XIV

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Папа Лев XIV

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Лев XIV попросил Владимира Путина передать благодарности патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поздравления по случаю начала его понтификата. Российский президент, в свою очередь, передал папе римскому послание от патриарха с пожеланиями успехов в пастырском служении. Стороны высказались за продолжение диалога, в том числе по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украинской православной церкви.

Это был первый разговор Владимира Путина с 267-м понтификом. Льва XIV избрали на пост нового папы римского 8 мая. На следующий день патриарх Кирилл поздравил понтифика и выразил надежду, что отношения Русской православной церкви и Святого престола будут поступательно развиваться.