Пшеницу подкосил конец сезона

Поставки российской пшеницы за границу по итогам завершающегося 30 июня сельскохозяйственного года сократятся на 20%. Это связано с провалом поставок во второй половине сезона, из-за чего аграриям пока не удается выбрать объем выделенной властями экспортной квоты. Отрицательная рентабельность бизнеса демотивирует экспортеров. Конъюнктура может способствовать снижению экспортных пошлин, рассчитывают на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Экспорт пшеницы в текущем сельскохозяйственном году (период с июня 2024 года по конец июня 2025-го) сократится на 19,8% год к году, составив 41,7 млн тонн, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Относительно февраля ожидания были снижены на 2,3%. Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает объем экспорта пшеницы в завершающемся сельскохозяйственном году в 40,9 млн тонн, что на 22% ниже год к году.

Руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский прогнозирует экспорт на уровне 41,5 млн тонн. Снижение год к году составит 25,2%. Эксперт поясняет, что в августе—декабре экспорт превышал показатели прошлого сезона, но с января значительно снизился. Директор центра компетенций в агропромышленном комплексе «Рексофт консалтинг» Дмитрий Краснов говорит, что за январь—апрель экспорт пшеницы упал на 40% год к году, за март—апрель — на 60%.

В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что темпы отгрузок сопоставимы со средними значениями за предшествующие три сезона. Экспортный объем соответствует возможностям страны без ущерба для внутренней продовольственной безопасности, добавили там.

Господин Краснов связывает падение в том числе с низкими запасами в ключевых экспортных регионах России, где стоки на складах сегодня в полтора раза ниже, чем годом ранее, из-за относительно невысокого урожая и высоких темпов отгрузок в первой половине сезона. Собеседник “Ъ” на аграрном рынке поясняет, что зерна мало на юге страны. Запасы есть в Поволжье, но из-за высоких тарифов на железнодорожную перевозку их доставка часто становится нерентабельной, говорит он.

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Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько называет ключевым фактором резкого снижения зарубежных поставок во второй половине сезона укрепление рубля, а также отмечает снижение мировых цен на пшеницу. Индекс «Национальной товарной биржи» для продукции на 4 июня составил 15,9 тыс. руб. за тонну на базе порта Новороссийск. К концу прошлого года значение снизилось на 12,7%. В ЦЦИ оценивают экспортный индекс пшеницы в $243 за тонну на конец мая. Год к году показатель потерял 3,2%, за неделю — 0,8%.

Но найти покупателей непросто.

Господин Рылько поясняет, что на рынке уже есть новый урожай из других стран, который продается в среднем на $20 за тонну дешевле российской пшеницы старого урожая. Продукция рассматривается как неконкурентная. Долго маржинальность экспортеров, по словам эксперта, была отрицательной, сейчас составляет около нуля.

Господин Рылько поясняет, что ситуация может поменяться лишь в случае резкого снижения внутренних цен на пшеницу на российском рынке. Но продавать урожай дешевле аграрии пока не готовы. Согласно «Совэкону», средняя стоимость пшеницы третьего класса на российском рынке на 28 мая составила 15,5 тыс. руб. за тонну, прибавив за год 18,7%.

Падение экспорта во второй половине сезона выше ожиданий.

Установленная федеральными властями квота на вывоз пшеницы, действующая с 15 февраля по 30 июня, составляет 10,6 млн тонн, из которых 80% основная часть и 20% — дополнительная. Согласно данным Минсельхоза на 30 мая, которые приводит «Интерфакс», нераспределенными оставались 23,6% этого объема, 2,5 млн тонн. В попытках стимулировать активность крупных экспортеров правительство на прошлой неделе увеличило максимальный объем дополнительной квоты для компаний с 45% до 300% от основной (см. “Ъ” от 2 июня).

Господин Краснов сомневается, что мера, введенная лишь до конца сезона, будет эффективной: значительная доля остаточной квоты не будет выбрана. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко считает, что она не окажет существенного влияния на объем экспорта, хотя и может затронуть распределение поставок между основными игроками. Бизнес крупных поставщиков развивается в контексте общих трендов: дополнительные квоты при отрицательной рентабельности вряд ли смогут стимулировать их наращивать отгрузки, говорит источник “Ъ” на рынке.

Собеседник “Ъ” в одном из агрохолдингов знает, что Минсельхоз рассматривает возможность скорректировать формулу расчета экспортной пошлины, основной целью станет ее фактическое обнуление.

Другой важной мерой, по его словам, могло бы стать снижение тарифов на перевалку в черноморских терминалах: за пять лет они удвоились. В Союзе экспортеров и производителей зерна предполагают, что стимулировать экспорт в перспективе может рост цен на мировом рынке, увеличение предложения зерна на внутреннем рынке и ослабление рубля.

Пока у аналитиков относительно позитивный прогноз на предстоящий сельскохозяйственный год. Игорь Павенский ожидает, что в следующем году экспорт пшеницы составит 42–45 млн тонн, прибавив 1,2–8,4% год к году, связывая динамику с ростом урожая. Андрей Сизов предполагает, что показатель достигнет 40,8 млн тонн, сохранившись фактически на уровне текущего года. Дмитрий Краснов считает, что позитивно на объеме урожая скажется рост спроса со стороны стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Но негативно на рынок может повлиять рост мирового производства: рост урожая ждут в ключевых странах-экспортерах.

Александра Мерцалова