Мединский доложил Путину об итогах переговоров с Украиной. Главное
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский на совещании доложил Владимиру Путину об итогах встречи в Стамбуле. Господин Мединский рассказал, что российская сторона призывала выработать условия мира и передала позицию президента по поводу его встречи с Владимиром Зеленским. Главное из доклада Мединского — в подборке «Ъ».
Владимир Путин на совещании с членами правительства
Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости
- Переговоры в Стамбуле прошли в двустороннем формате, сначала велись тет-а-тет более трех часов, затем — с участием всех членов делегации.
- Россия передала украинской стороне проект меморандума о мирном урегулировании из двух частей. Украина пообещала изучить документ и дать комментарии позднее.
- Украина выступала за 30- или 60-дневное безусловное прекращение огня, во время которого будет организован саммит Владимира Путина и Владимира Зеленского.
- Российская делегация призывала сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия.
- Переговорщики со стороны России передали позицию президента: встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты.
- Договорились провести обмен военнопленными численностью не менее 1000 человек с каждой стороны. В первую очередь раненые, тяжелобольные и военнопленные возрастом до 25 лет. Россия готова начать 7, 8, 9 июня.
- Условились создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче друг другу тяжелораненых военнопленных вне общих обменов.
- Предложили в одностороннем порядке передать Украине более 6000 тел погибших военнослужащих ВСУ. Россия также готова принять тела своих военнослужащих.
- Россия выступила за гуманитарные паузы на два-три дня для сбора останков военнослужащих. Делегация Украины предложение поддержала, но затем его отверг Владимир Зеленский. Москва все еще готова к остановкам огня на отдельных участках фронта.
- Украина передала «списки якобы похищенных с территории Украины 339 детей». Он взят в работу.
- По всем гуманитарным акциям налажен эффективный канал взаимодействия. По остальным вопросам мяч на стороне Украины.