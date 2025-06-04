Мединский доложил Путину об итогах переговоров с Украиной. Главное

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский на совещании доложил Владимиру Путину об итогах встречи в Стамбуле. Господин Мединский рассказал, что российская сторона призывала выработать условия мира и передала позицию президента по поводу его встречи с Владимиром Зеленским. Главное из доклада Мединского — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на совещании с членами правительства

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости Владимир Путин на совещании с членами правительства

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Переговоры в Стамбуле прошли в двустороннем формате, сначала велись тет-а-тет более трех часов, затем — с участием всех членов делегации.

Россия передала украинской стороне проект меморандума о мирном урегулировании из двух частей. Украина пообещала изучить документ и дать комментарии позднее.

Украина выступала за 30- или 60-дневное безусловное прекращение огня, во время которого будет организован саммит Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Российская делегация призывала сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия.

Переговорщики со стороны России передали позицию президента: встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты.

Договорились провести обмен военнопленными численностью не менее 1000 человек с каждой стороны. В первую очередь раненые, тяжелобольные и военнопленные возрастом до 25 лет. Россия готова начать 7, 8, 9 июня.

Условились создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче друг другу тяжелораненых военнопленных вне общих обменов.

Предложили в одностороннем порядке передать Украине более 6000 тел погибших военнослужащих ВСУ. Россия также готова принять тела своих военнослужащих.

Россия выступила за гуманитарные паузы на два-три дня для сбора останков военнослужащих. Делегация Украины предложение поддержала, но затем его отверг Владимир Зеленский. Москва все еще готова к остановкам огня на отдельных участках фронта.

Украина передала «списки якобы похищенных с территории Украины 339 детей». Он взят в работу.

По всем гуманитарным акциям налажен эффективный канал взаимодействия. По остальным вопросам мяч на стороне Украины.

Лусине Баласян