Ошибка на дороге

Управление ФАС по Башкирии предписало администрации Уфы отменить итоги конкурса на ремонт дорог в пяти районах города. Закупку с начальной ценой 341,6 млн руб. проводило Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии. Антимонопольное ведомство установило, что заказчик нарушил требования закона о контрактной системе. Так, он выбрал неверный идентификационный код закупки, указав вместо ремонта дорог их содержание, и неправильно рассчитал начальную цену контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К конкурсу на ремонт дорог в пяти районах Уфы, который проводила городская администрация, возникли претензии у управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Башкирии. Извещение о закупке было опубликовано в апреле. Заказчик — Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) — искал подрядчика ремонта дорог в Калининском, Кировском, Октябрьском, Ленинском и Демском районах.

Начальная максимальная цена закупки составляла 341,6 млн руб. Администрация планировала профинансировать ремонт из городского бюджета. Объем работ — 156,7 тыс. кв. м. По условиям контракта работы необходимо выполнить до сентября 2026 года.

В середине мая заказчик подвел итоги конкурса, но пятью днями позднее закупка была заблокирована региональным УФАС. Поводом для этого стала жалоба от участника конкурса ООО «Дортрансстрой». Заместитель генерального директора компании Ильназ Мухаметьянов указывал на непрозрачность процедуры определения поставщика. Он просил проверить квалификацию победителя торгов, «в том числе его легитимность», а также правильность подсчета итоговых рейтингов всех заявок.

УСРДИС и Центр организации и проведения конкурсных процедур просили УФАС отказать в удовлетворении жалобы. Аналогичный отзыв поступил в ведомство от победителя конкурса — некоего ООО «Рустам» (ИНН в конкурсной документации и решении УФАС не указан). Компания предложила отремонтировать дороги за 239 млн руб.

Управление ФАС, хотя и посчитало доводы «Дортрансстроя» несостоятельными, предписало мэрии отменить итоговые протоколы и повторно провести закупку, изменив конкурсную документацию. Поводом для этого стали противоречия в требованиях к поставщику. Так, заказчик в разных пунктах проекта контракта установил разный порядок исчисления срока, в который должен быть подписан акт выполненных работ. Кроме этого, в конкурсной документации неправильно установили код закупки: вместо ремонта дорог было указано их содержание, а также неверно рассчитали начальную стоимость контракта, применив неверные коэффициенты.

Поскольку полномочий проверять обоснованность цены закупки у управления нет, материалы проверки переданы в финансовое управление мэрии и республиканский минфин, указано в решении.

Также будет возбуждено административное дело о нарушении закона о контрактной системе.

В пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что предписание УФАС подлежит исполнению в установленный им срок, однако выводы антимонопольного ведомства могут быть обжалованы в арбитражном суде.

«При заявлении об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу. На сегодняшний день предписание антимонопольного ведомства исполнено, в ближайшее время планируется процедура обжалования»,— прокомментировали в городской администрации.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, претензии УФАС к проведенной закупке обоснованны.

«Из материалов дела видно, что была нарушена методика оценки квалификации участников, что могло привести к неправомерному определению победителя,— отмечает он. — Выявленные нарушения носят системный характер и не могут рассматриваться как технические ошибки или незначительные недочеты». По его мнению, ситуация негативно отразится на имидже мэрии Уфы. «Работы по восстановлению дорожных покрытий будут отложены, что может негативно сказаться на состоянии дорожной инфраструктуры города, особенно с учетом приближающегося зимнего периода»,— добавил юрист.

«Отмена закупки произошла из-за ошибок на этапе публикации. За такие нарушения предусмотрены административные штрафы на должностных лиц или организацию»,— отмечает директор компании «Эксперт-центр» Владимир Боксеров.

Наталья Балыкова