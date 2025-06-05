Крупнейшая авиационная группа России. Включает авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», «Победа», сервисные предприятия. В 2024 году авиакомпании группы перевезли 55,3 млн пассажиров, доля на российском рынке составила 42,3%. Парк группы на конец 2024 года насчитывал 352 воздушных судна. Маршрутная сеть авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» включала 248 регулярных направлений, сеть «Победы» — 94 направления. Выручка группы в 2024 году выросла на 40% год к году, до 856,78 млрд руб., чистая прибыль составила 55,02 млрд руб. РФ принадлежит 73,77% акций ПАО «Аэрофлот», в свободном обращении — 25,03%.