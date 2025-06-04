Блогеры посетили финал Лиги чемпионов без билетов, спрятавшись в туалете арены

Бельгийские блогеры Нил Реммери и Сенне Хавербеке опубликовали в социальной сети TikTok видеоролик о том, как они спрятались в туалете мюнхенской Allianz Arena, чтобы без билетов посетить финальный матч Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жерменом» (ПСЖ) и итальянским «Интером».

За день до матча молодые люди пробрались на стадион, надев сигнальные жилеты. Затем они направились в туалет. Блогеры наклеили на двери кабинок самодельные таблички с надписью «туалеты не работают», логотипом сантехнической компании из Германии и символикой мюнхенской «Баварии», для которой Allianz Arena является домашним стадионом. Там они провели 27 часов.

«У нас был рюкзак с закусками, и мы играли в телефоны, чтобы убить время. Свет был постоянно выключен, сидеть было неудобно, так что спать было почти невозможно. Плюс приходилось соблюдать тишину, потому что иногда заходили сотрудники арены»,— рассказал Нил Реммери в интервью бельгийскому телеканалу VRT.

Когда блогеры услышали, что туалетом начали пользоваться болельщики, они покинули кабинки. Им удалось пройти мимо охранников и присоединиться к болельщикам ПСЖ внутри стадиона.

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу ПСЖ. Французская команда впервые стала победителем Лиги чемпионов. На стадионе присутствовало 86,6 тыс. зрителей.

Таисия Орлова