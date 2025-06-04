Татьяна Савинова: средняя зарплата свердловских врачей достигла 180 тысяч рублей

Средняя заработная плата врачей в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области превышает 130 тыс. руб. в месяц, в крупных больницах она составляет 150-180 тыс. руб., рассказала на пресс-конференции заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. «В частных медицинских организациях зачастую заработная плата не выше, а даже ниже. Разница в нагрузке, в плановости и неотлаженности работы»,— отметила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Савинова добавила, что в минздраве фиксируют отток сотрудников из стационарных терапевтических и неврологических отделений. «Наша задача создать более комфортные условия для работы. Бороться заработной платой не самый правильный путь, надо создавать условия, корпоративную культуру и понятную маршрутизацию»,— сказал она.

Замгубернатора — министр подчеркнула, что вернуть специалистов из частных медицинских организаций в государственный сектор здравоохранения является «амбициозной задачей» для свердловского правительства.

Василий Алексеев