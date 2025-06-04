Экс-заместители главы свердловского минздрава приняли предложения о работе

Бывшие заместители министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, Елена Чадова и Андрей Шастин, которые ушли в отставку в мае, приняли предложения по трудоустройству на новые места, сообщила на пресс-конференции заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. «Кто-то уже вышел на новые должности, кто-то на этой неделе, кто-то на следующей»,— добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Савинова отметила, что отставка замминистров и назначение на их места Евгения Кречетова, Вячеслава Липатова, Игоря Пушкарева и Екатерины Барсаевой является «обычным управленческим процессом». Замгубернатора — министр не исключила, что в ведомстве могут пройти новые кадровые перестановки. «Анализирую ситуацию, смотрю за работой сотрудников как в минздраве, так и главных врачей, это обычный управленческий процесс»,— сказала она.

Василий Алексеев