Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 июня

14:13. Опасность атаки БПЛА в Белгородском районе Белгородской области — МЧС.

12:51. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

12:47. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

12:20. С 8:40 до 9:50 над Белгородской областью сбили четыре дрона. Об этом сообщили в Минобороны.

12:03. Идет обстрел белгородского Шебекина — РСЧС.

11:27. Вечером 2 июня в Большесолдатском районе украинские БПЛА атаковали здание администрации муниципалитета, а также школу и дом культуры в селе Скородном. Все здания повреждены. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

10:59. В результате детонации взрывоопасного предмета в селе Афоньевка Волоконовского района Белгородской области пострадал 18-летний парень. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:37. СКР будет расследовать обстрел села Доброе Шебекинского округа Белгородской области 2 июня, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в ведомстве.

09:27. За минувшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 102 боеприпасов и 61 дрона. В результате пострадали четыре мирных жителя. Разрушения получили семь частных домов и 14 машин. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

07:29. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

07:19. С 20:00 2 июня до 7:00 3 июня над Белгородской и Курской областями сбили по два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

00:06. Поздно вечером 2 июня беспилотник нанес удар по частному дому в городе Рыльске Курской области. В результате атаки начался пожар. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.