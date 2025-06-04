До 40% студентов покидают вузы до получения диплома

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев представил данные, согласно которым от 15% до 40% российских студентов не завершают обучение в вузах. По его словам, большинство из них покидают учебные заведения из-за «неспособности учиться».

«Поэтому у нас огромный запрос к системе общего образования. Мы вместе работаем над тем, чтобы качество математического, естественно-научного образования и гуманитарного, конечно, оно выросло, чтобы поступали наиболее подготовленные, знающие абитуриенты, но еще очень важна мотивация»,— сказал господин Афанасьев на форуме «HRexpo pro людей» (цитата по «Интерфаксу»).

Замминистра отметил, что в новой системе образования необходимо «увеличить практическую подготовку». Это, по его словам, позволит «максимально адаптировать» студентов под будущую профессию, так как они смогут во время обучения получать дополнительные квалификации. «С учетом огромного дефицита кадров на рынке труда, конечно, ценность каждого выпускника повышается»,— заключил господин Афанасьев.

В феврале президент Владимир Путин заявлял, что студенты российских вузов теряют интерес к будущей профессии и бросают обучение из-за «устаревших и архаичных курсов». На некоторых инженерных направлениях до 40% учащихся не заканчивают обучение, эти данные «попросту обнуляют» все планы властей по объемам подготовки кадров, отмечал президент. Обновить университетские курсы он поручил Минобрнауки, модернизировать школьные программы по математике и естественно-научным предметам — Российской академии наук и Российской академии образования. Полина Мотызлевская