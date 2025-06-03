Региональные налоговые льготы причесывают «под центр»

Правительство подталкивает регионы к распространению на предоставляемые ими льготы федерального подхода к оценке их эффективности и необходимости.

Белый дом опубликовал постановление №828 от 31 мая 2025 года — документ рекомендует регионам при разработке своих проектов нормативных правовых актов, вводящих налоговые льготы, добавлять информацию об их соответствии целям региональных госпрограмм, потенциальной востребованности и долгосрочной окупаемости льгот для бюджетов субъектов РФ. Также детализируется распределение ответственности — к куратору налогового расхода (региональному ведомству, ответственному за госпрограмму) добавляется соисполнитель, ответственный уже за конкретные мероприятия, в рамках которых льготу вводят.

Документ подробнее прописывает сроки предоставления кураторами региональным властям предложений о сохранении, уточнении или отмене льгот — последнее предполагается делать не только в случаях нецелесообразности стимулирующих мер, как сейчас, но и при отсутствии «положительного вклада» в исполнение местных госпрограмм и бюджетов. При этом кураторам льгот можно будет не проводить оценку их результативности и бюджетной эффективности, если они действуют менее года или пока нет данных об их фискальных характеристиках (аналогичная мера уже предусмотрена на федеральном уровне).

Отметим, концепцию отношения к льготам как к «налоговым расходам» Минфин реализует в последнее десятилетие, добиваясь учета их эффективности так же, как и в случае прямых бюджетных трат. «Рекомендательный» характер документа при этом вызван бюджетной самостоятельностью регионов — однако учитывая, что большинство субъектов относятся к получателям трансфертов из федерального бюджета, это дает Минфину основания рассчитывать, что его советы будут постепенно внедряться в жизнь.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков