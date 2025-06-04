Акторы успеха

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает, какими методами можно решить извечную женскую проблему — избавление от дряблости кожи перед наступлением пляжного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Сразу оговоримся, что целлюлит, или изменение подкожно-жировой клетчатки, не совсем корректно называть сугубо женской проблемой. Отечность, дряблость на бедрах и руках встречается и у мужчин, просто женщины традиционно уделяют своей внешности больше внимания. Итак, тот самый целлюлит возникает в результате нескольких факторов: генетика, обмен веществ, несбалансированное питание, образ жизни. По этому вопросу уже нет никаких споров, специалисты давно сошлись в одном мнении: для обретения подтянутого тела необходим комплексный подход, сочетающий физические упражнения и правильное питание. И потому, прежде чем выбирать наиболее эффективные аппаратные методы избавления от целлюлита, важно понимать, что основой любого успешного протокола является здоровый образ жизни. Аппараты сегодня достигли большого прогресса, и существуют разные решения этой проблемы. На какие технологии стоит обратить внимание?

Компрессионная микровибрация

О методике: это массаж, основанный на микровибрационно-компрессионной технологии, который выполняется на аппарате Endosphera. Процедура предназначена для моделирования тела, коррекции целлюлита и улучшения состояния кожи. Ее суть— воздействие на ткани компрессией, а не вакуумом. Компрессионная вибрация достигается за счет воздействия манипулы цилиндрической формы, которая состоит из 50 вращающихся силиконовых сфер. Стоит сочетать Endosphera-терапию с аппаратным лимфодренажем (прессотерапией) — это дает выраженные результаты по уменьшению объемов, устранению целлюлита и улучшению тонуса кожи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Белый сад»

«Белый сад»



Рекомендуемый курс: 2–3 раза в неделю 8–12 процедур в зависимости от состояния кожи и индивидуальных особенностей. Ограничения: не рекомендуется при острых воспалениях, тромбофлебите, беременности и ряде других противопоказаний — необходима предварительная консультация специалиста. Где делать: Центр красоты «Белый сад»: Зубовский проезд, дом 1

Монополярный RF-лифтинг

Ирина Кошелева



О методике: технология аппаратного монополярного RF-лифтинга Oligio, который создает в тканях электромагнитное поле и таким образом запускает процесс нагрева — термолифтинг. Ткани прогреваются до 50–65 градусов, за счет чего разрушается старый коллаген и запускается активный синтез нового коллагена. «Говорить про коррекцию целлюлита или избавление от целлюлита любого типа в данном случае не совсем корректно,— замечает Ирина Кошелева, ведущий врач-косметолог Juvi Clinic.— Целлюлит — это чаще всего выбухание подкожно-жировой клетчатки из фибросептальных перегородок. То есть жира больше, чем могут удержать наши связки. А данный аппарат сохранно относится к жировой ткани. И если целлюлит связан именно с лишним весом, то процедура не подойдет. Но и в данном случае есть нюансы. Если мы имеем дело с отечным целлюлитом, то можно поработать с ним лимфодренажными методиками, а в дальнейшем укрепить связки (коллагеновые перегородки) и саму кожу с помощью Oligio. И в этом случае мы получим отличный результат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Juvi Clinic

Juvi Clinic



Рекомендуемый курс: раз в полгода. Ограничения: установленные импланты, которые проводят электрический ток, например, кардиостимуляторы. Где делать: Клиника мужского и женского здоровья Juvi Clinic, улица Красная Пресня, дом 21

Низкочастотная магнитотерапия

О методике: объемная глубокая стимуляция мышечных структур на аппарате Tesla Former заставляет работать мышцы на 100% и одновременно сжигает жировые отложения за счет функциональной магнитной стимуляции без нагревания и охлаждения. Это единственный аппарат, работающий сразу с четырьмя зонами тела. И если во время обычной тренировки мышцы работают лишь на 40% своего потенциала, то технология FMS сокращает мышечные волокна на 100% их силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Keep looking

Keep looking



Рекомендуемый курс: 10–12 процедур. Ограничения: повышенная температура тела, недомогания, связанные с колебаниями артериального давления. Где делать: Салон красоты Keep Looking, Пресненская набережная, дом 8, башня «Город Столиц»

Ирина Кириенко