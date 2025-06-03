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Коммерсантъ FM
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Топ-10 производителей коньяка в России в январе—апреле 2025 года

Компания Объем производства (тыс. дал.) Изменение год к году (%)
«Альянс-1892» 360 –19
«Алвиса» 334 –27
Крымская водочная компания 238 12
Stellar Group 202 2
Кизлярский коньячный завод 184 –25
Novabev Group 131 –10
«Усовские винно-коньячные подвалы» 98 –55
Дербентский коньячный комбинат 64 нет данных
«Татспиртпром» 63 17
Мосазервинзавод 52 –17

Источник: данные участников рынка.

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