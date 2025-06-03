Топ-10 производителей коньяка в России в январе—апреле 2025 года

Компания Объем производства (тыс. дал.) Изменение год к году (%) «Альянс-1892» 360 –19 «Алвиса» 334 –27 Крымская водочная компания 238 12 Stellar Group 202 2 Кизлярский коньячный завод 184 –25 Novabev Group 131 –10 «Усовские винно-коньячные подвалы» 98 –55 Дербентский коньячный комбинат 64 нет данных «Татспиртпром» 63 17 Мосазервинзавод 52 –17